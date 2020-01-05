Trump'ın tehditlerine İran'dan yanıt: ABD'nin çatışmaya girecek cesareti yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 52 hedef noktası belirledikleri ve saldırı durumunda 'hızlıca vuracaklarını' söylemedinin ardından İran'dan yanıt geldi. İran ordusu ABD'nin çatışmaya girecek cesareti olmadığını söyledi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi bir operasyonla öldürmesinin ardından Tahran-Washington gerilimi sürüyor. İran'ın 'intikam' açıklamalarına Trump'ın "Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert ve hızlı olarak vuracağız" sözlerine hedefler arasında İran'a ait kültür bölgelerinin de bulunduğunu eklemesinin ardından İran ordusu yanıt verdi.

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AFP'nin aktardığına göre İran ordusu, "ABD'nin çatışmaya girecek cesareti yok" dedi.

İran'ın Bilgi ve Telekominikasyon Bakanı Muhammed Javad Azari-Jahromi de Twitter'dan Trump'a yanıt vererek şunları söyledi: "IŞİD gibi, Hitler gibi, Genghis gibi! Hepsi kültürlerden nefret ediyorlar. Trump takım elbiseli bir terörist. Yakında kimsenin 'Büyük İran Milleti ve Kültürü'nü yenemeyeceğini anlayacak!

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