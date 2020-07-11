Trump'ın rakibi Joe Biden'dan Ayasofya açıklaması: Erdoğan kararından dönmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerdeki rakibi Joe Biden, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak cami yolunun açılmasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak, karardan endişe duyduğunu bu adımdan geri dönülmesini talep etti.

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı olan Joe Biden, Danıştay'ın Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürme yönündeki kararına tepki gösterdi.

"Müze statüsünün korunmasını tavsiye ediyorum"

Biden, karardan dolayı 'derin üzüntü duyduğunu' belirterek, "Ayasofya bir mimari harikadır ve birçok inanç tarafından kıymet verilen kutsal bir alandır. Son 85 yıldır Ayasosfya bir müzeydi, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin geldiği, hayranlık duyduğu ve dua ettiği bu kutsal alan 1985'ten beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası statüsüne sahipti.



Türk hükûmetinin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararından dolayı derin üzüntü duyuyorum ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu kararı tersine çevirip bu kıymetli yerin herkese eşit erişim sağlayan mevcut müze statüsünün korunmasını tavsiye ediyorum."

Ne olmuştu?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı.



Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını açıkladı.