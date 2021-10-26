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Dünya

Trump'ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtler satmaya başladı

Alex Baldwin, televizyonda yayınlanan ‘Saturday Night Live’ adlı komedi programında Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti

26 Ekim 2021 17:15

Cumhuriyetçi Parti’den seçilen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı.

Donald Jr’ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde "Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür" yazıyor. Tişörtler, 27.99 dolardan satılıyor. Alec Baldwin, televizyonda yayınlanan ‘Saturday Night Live’ adlı komedi programında Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti. 

Trump'ın taklidini yapmıştı

Alec Baldwin, ABD’de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan ‘Saturday Night Live’ adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti. Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin’le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr bir paylaşımında “Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı” ifadelerini kullandı.   

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