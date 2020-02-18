Trump'ın ifade vermesi engellenen eski danışmanı Bolton sessizliğini bozdu: Neye bulaştığımı bildiğimi sanıyordum

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ABD Başkanı Donald Trump'a açılan azil soruşturmasında ifade vermesi Senato'daki Cumhuriyetçiler tarafından engellenen eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton sessizliğini bozdu.

Bolton, Duke Üniversitesi'nde yapılan bir organizasyonda konuşurken, salonda canlı yayın yapılmasına ve kayıt alınmasına izin verilmedi. Ancak salondaki gazeteciler Bolton'un ifadelerini Twitter üzerinden duyurdu.

Bir öğrencinin Trump'ın kendisi hakkında attığı tweetleri sormasının üzerine kısa süre içinde yer alacak kitabının şu anda Beyaz Saray tarafından incelendiğini, bu yüzden konuşmasının yasak olduğunu ifade ederek, "O tweet atabiliyor ancak ben konuşamıyorum. Bu nasıl eşitlik?" diye sordu.

2018'de Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan bir görüşme hakkındaki soruyu da yanıtlayan Bolton, "ABD için doğru olduğunu düşündüğüm politikaları uygulamak için birçok şeyle mücadele etmeye razıydım" dedi. Bolton bu cevaptan sonra, "Beni kahraman ilân edin demiyorum. Neye bulaştığımı bildiğimi sanıyordum" ifadelerini kullandı.

Bolton, kitabının sansürlenebileceğini de ifade etti. Azil sürecinde kitabın bir bölümü sızmıştı. Bu bölümde Trump'ın siyasi rakiplerine soruşturma açılmadığı sürece Ukrayna'ya askeri yardım yapılmamasını söylediği aktarılıyordu. Bolton kitabının taslağında, Başkan Donald Trump'ın Halkbank ile ilgili soruşturma sürecinde Türkiye lehine müdahale etmeye çalıştığını ve kendisinin de bundan duyduğu rahatsızlığı Adalet Bakanı William Barr ile paylaştığını yazdı.