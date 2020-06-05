Trump'ın hortumlara nükleer bomba atmasını önleyecek bir yasa tasarısı Kongre gündeminde

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ABD Kongresi'nin gündemine, ABD Başkanı'nın hortumlara "nükleer bomba atmasını" engelleyecek bir yasa tasarısı getirildi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Sylvia Garcia'nın tasarısının yasalaşması durumunda Oval Ofis, bir hortumun rotasını bozmak veya onları durdurmak için nükleer bomba kullanamayacak. İddialara göre Başkan Donald Trump, geçen sene danışmanlarına bu yönde bir tavsiyede bulunmuştu.

2020 hortum sezonunun ilk gününde meclise sunulan yasa tasarısı, ABD hükûmetinin doğal afetlerle mücadele konusunda detaylı bir plan hazırlamasını ve Kongre'ye yılda 5 ayrı rapor sunmasını öngörüyor. Ayını zamanda tasarı, hükûmetin hava durumunu etkilemek için herhangi bir stratejik silah kullanmasını yasaklıyor.

Tasarının sahibi olan Garcia, "Normalde böyle basit bir konuyu yasalaştırmamız gerekeceğini düşünmezdim. Ancak Başkan'ın 2019'un Ağustos ayında söylediklerine bakarsak ihtiyacımız olduğunu görüyoruz" dedi ve ekledi; "Böyle bir hamle ciddi kamu sağlığı ve çevre zararlarına sebep olabilir".

Axios'un aktardığına göre geçen Ağustos ayında Trump'ın milli güvenlik yetkilileriyle yaptığı bir toplantı sırasında hortum tehditleri gündem geldi. Toplantıda bulunan ismini vermek istemeyen kaynaklar, ABD Başkanı'nın nükleer kullanma önerisinde bulunduğunu söyledi. Buna göre Trump, "Hortumlar Afrika kıyısında oluşuyor ve Atlantik'e doğru hareket ediyor. Hortumun tam ortasına bir bomba bırakırsak durdurmuş oluruz. Neden atom bombası atmıyoruz?" dedi. Trump, bu tavsiyede bulunduğu iddialarını yalanladı.