Trump'ın holdingine vergi kaçakçılığı suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski başkanı Donald Trump'a ait yaklaşık 500 şirketi içinde barındıran The Trump Organization ve holdingin Mali İşler Baş Direktörü Allen Weisselberg hakkında iddianame hazırlandı.

Manhattan Bölge Savcılığı, New York'ta lüks bir daire, iki adet Mercedes marka otomobil, nakit ödemeler ve bir akrabasının okul masrafları gibi Weisselberg'e sağlanan ek imkanların kayda alınmayarak vergi kaçırıldığı suçlamasında bulunuyor. Weisselberg'in bu şekilde 15 yılı aşkın bir süre boyunca 1 milyon 760 bin dolar değerinde maddi avantajı vergilendirmediği iddia edildi.

24 sayfalık iddianamede, aralarında vergi kaçakçılığı, belgede tahrifat, komplo ve hırsızlık gibi 15 suçlama yer alıyor. Trump'ın yakın çevresinden bir isim olan ve 1973'ten beri aile şirketinde çalışan 73 yaşındaki Weisselberg, kelepçeyle getirildiği mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti.

İddianamede Trump'ın kendisine yönelik herhangi bir suçlama yer almasa da ABD medyasında, savcılığın Weisselberg'i Trump aleyhinde ifade vermeye ikna etmeye çalıştığı, davanın ucunun Trump'a da dokunabileceği yorumları yapılıyor.

Trump: Cadı avı devam ediyor

2024'teki Başkanlık seçimlerine adaylığını koyma niyetini önceden duyuran Trump ise iddianameyi "siyasi bir cadı avı" olarak nitelendirerek "Radikal solcu Demokratların siyasi cadı avı devam ediyor. Şimdi de görevi New York üstlendi. Bu, ülkemizi hiç olmadığı kadar bölüyor" dedi.

Trump Organization'dan yapılan açıklamada da Weisselberg'in Trump'a zarar vermek için kullanıldığı savunularak "Bu hukuk değil, siyasettir" denildi.

Demokrat partili Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, 2019 yılından bu yana Trump ve Trump Organization hakkında soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın ilk aşamalarında Trump'ın, kendisiyle yıllar önce ilişki yaşadıklarını söyleyen biri porno yıldızı, diğeri Playboy modeli iki kadına susmaları için avukatı aracılığıyla para teklif ettiği iddiasının üzerine gidilmiş, ardından soruşturma Trump Organization'ın vergi kaçırma, banka ve sigorta dolandırıcılığı yaptığı iddialarına genişletilmişti.