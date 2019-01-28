ABD'den Venezuela'ya petrol yaptırımı

ABD, Venezuela'nın petrol şirketlerinden Povsa'ya ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım kararını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Venezuela ordusu gücün muhalif lidere geçmesini kabul etmeli" diye konuştu. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de Venezuela petrolü satışlarından elde edilen kazancın Nicolas Maduro hükümetinin elinden alınacağı yönünde bir açıklama yaptı. Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, şu ana kadarki en önemli ekonomik adımını atarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı aldı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı.

Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını söyledi.

"Bugünkü adımımız Maduro ve taraftarlarının artık Venezuela halkının varlıklarını kontrol edemeyeceklerini garanti edecektir." ifadesini kullanan Bolton, ordu içerisinde birçok düzeyde komutanın da artık Guaido'dan yana olması ve Venezuela ordusunun "ülkede barışçıl bir geçiş süreci için" Guaido'ya destek vermesi gerektiğini savundu.

Venezuela'ya yönelik askeri seçenekleri değerlendirip değerlendirmedikleri yönündeki bir soruya Bolton, "Venezuela konusunda tüm seçenekler masada." yanıtını verdi.

Ayrıca şu ana kadar 20'den fazla ülkenin Guaido'yu "Venezuela'nın meşru lideri" olarak tanıdığını ifade eden Bolton, diğer ülkelere de bu yolu seçme çağrısı yaptı.

Citgo gelirlerini bloke ederek faaliyette kalabilecek

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de Venezuela petrolü satışlarından elde edilen kazancın Nicolas Maduro hükümetinin elinden alınacağını söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Mnuchin, "PDVSA uzun bir süredir Venezuelalı yetkililer ve iş insanlarının yolsuzlukları, zimmetlerine para geçirmeleri için bir aracı oldu. Bugünkü PDVSA ile ilgili karar, Venezuela'nın mal varlıklarını Maduro'da alıp, ait oldukları yere, Venezuela halkına temin edecektir" dedi.

Mnuchin, PDVSA'nın sahip olduğu ABD merkezli Citgo'nun ise gelirleri ABD'de bir banka hesabında bloke edilmesi durumunda faaliyetlerine devam edebileceğini söyledi.

PDVSA, OPEC ülkesi Venezuela'nın en büyük gelir kaynağı. Citgo da Venezuela'nın en önemli dış varlığı konumunda.

ABDli yetkililer, PDVSA'ya uygulanan yaptırımların, Maduro hükümetinin petrol şirketi gelirlerinden fayda sağlamasına engel olma amaçlı olduğunu söylüyor.

Venezuela'nın en büyük petrol müşterisi ise ABD.

Venezuela'nın petrol ihracatının yüzde 41'i ABD'ye yapılıyor. Venezuela ayrıca ABD'ye en çok ham petrol tedarik eden dört ülkeden biri.

Guaido: Ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçiriyorum

Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Guaido açıklamasında, "Cumhuriyetimiz'in ülke dışındaki varlıklarının kontrolünü aşamalı ve düzenli bir şekilde kontrolüme almaya başlıyorum" dedi. Guaido bu adımı, 'gaspçı' olarak tanımladığı Maduro ve ekibinin 'giderken kasadaki paraları boşaltmalarına engel olmak için' yaptığını söyledi.

Guaido, mal varlıklarının 'şeffaf şekilde kullanılması için milletvekillerine gerekli önlemleri almaları talimatını vereceğini' de ifade etti.

Guaido, "Citgo'nun Venezuelalıarın elinde kalması için bu kararı aldık" dedi.

Muhalif siyasetçi geçen ay Ulusal Meclis başkanlığına gelmişti. Guaido 23 Ocak'ta da Maduro'nun 'meşruiyetini yitirdiği' gerekçesiyle kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan etti.

Guaido'yu, ABD'nin yanı sıra 20'den fazla ülke de tanıdı.

Ne olmuştu?

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 2018 yılında gerçekleşen ve muhalefetin boykotu nedeniyle katılım oranın yüzde 50’nin altında kaldığı seçimlerde yeniden seçilmesi, Maduro yönetiminin meşruiyetinin tartışılmaya başlamasına neden oldu.

Hükümetin giderek ağırlaşan ekonomik kriz karşısında yetersiz kalan politikaları ülkedeki muhalefeti de harekete geçirdi. Siyasi krizler nedeniyle iki parlamentonun bulunduğu ülkede, muhalefetin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis, 10 Ocak’ta yemin ederek ikinci dönemine başlayan Maduro’yu tanımayacağını duyurdu. Ardından Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio, 23 Ocak’ta bir açıklama yaparak Anayasa’nın 233. ve 333. maddeleri uyarınca kendini geçici devlet başkanı ilan ettiğini duyurdu. Bu açıklamadan yalnızca birkaç dakika sonra bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, Guadio’yu tanıdığını ilan etti.

ABD’nin ardından Kanada, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Paraguay gibi çok sayıda ülke Guadio’yu tanıdığını bildirirken, Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Bolivya gibi ülkeler Maduro’ya destek verdi.

Yabancı ülkelerin de Venezuela konusunda iki kampa bölünmesi krize uluslararası boyut kazandırdı. Giderek tırmanan siyasi krizde, nasıl bir tutum takınacağı tartışılan Venezuela Ordusu şimdiye kadar hükümetten yana tavır aldı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 8 ordu komutanıyla birlikte televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, Guaidó'nun "darbe" yaptığını belirterek, Maduro'ya sadık kalacaklarını söyledi. Ancak ordunun komuta kademesinin Maduro'ya sadık isimlerden oluşmasına karşın özellikle alt rütbelerdeki subayların ekonomik sıkıntılardan dolayı mevcut gidişattan memnun olmadığı da ifade ediliyor.