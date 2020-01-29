Trump'ın danışmanı ve damadı Kushner: Filistin devlet olmak istiyorsa buna hazır olduğunu göstermeli

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel danışmanı Jared Kushner, Trump'ın Orta Doğu planını açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Kushner, Filistin'in eğer liderleri 'normal bir devleti' sağlayacak koşulları yerine getirirlerse bir bağımsız devlet olabileceğini söyledi ve Filistin'in bağımsız bir devlet olabilmesi için dünyaya buna hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Al Arabiya English'e konuşan Kushner, "Kimse sadece bunu istediği için bir devlet olamaz. Dünyaya buna hazır olduğunuzu göstermeniz gerekir. Eğer normal bir devleti oluşturan unsurlara uymaya niyetliyseniz dünya buna yardım etmeye hazır olur. Eğer liderleri bu yolu tercih ederse hemen yarın başlayabilirler" dedi.

Trump'ın dün yanında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile açıkladığı plan Filistinliler tarafından reddedilirken Kushner, "İsrail ile oturup onların 4 yıl boyunca tasfiyeyi durdurmaya ikna ettik. Bu daha önce olmamıştı. Onları bir Filistin devletine ve bir haritada anlaşmaya ikna ettik. Şimdi soru Filistinli liderlerin ne yapacağı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülüyor. Planın açıklanmasının ardından tepkiler yükselirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak" dedi

TIKLAYIN | Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs bölünmemiş şekilde İsrail'in başkenti olarak kalacak