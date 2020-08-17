Trump'ın damadı Kushner: Risk olduğuna inanmıyorum, çocuklarımızı kesinlikle okula göndereceğiz

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ABD'de pandemi sürerken okulların yeniden açılıp açılmaması bir tartışma konusu olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Danışmanı olan Jared Kushner, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken çocuklarını 'kesinlikle' okula göndereceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de Trump yönetimi okulların pandemi döneminde açılması ve yüz yüze eğitime geçmesini savunurken pek çok eğitimci, öğrenci ve veli salgın riskini göz önünde bulundurarak okulların açılmasının ertelenmesini istiyor.

Ivanka Trump'ın eşi ve ABD Başkanı'nın 3 torununun babası Jared Kushner, Face The Nation programına katılarak çocuklarının okula dönmesine dair bir şüphesi olmadığını söyledi. Kushner "Çocukların gripten ölme ihtimali Koronavirüs'ten ölme ihtimalinden 6 kat fazla, gördüğüm verilere göre risk olduğuna inanmıyorum" iddiasında bulundu. Kushner sözlerine şöyle devam etti: "Virüs herkesi farklı oranda etkiliyor. Çocuklarımızı kesinlikle okula geri göndereceğiz"