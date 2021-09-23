"Trump'ın avukatı, dönemin Başkan Yardımcısı Pence'e, seçim sonucunu nasıl değiştirebileceğine ilişkin plan sundu"

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hukuk ekibinde çalışan bir avukatın, Joe Biden'ın kazandığı 2020 seçimleri sonrasında, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, yedi eyalet için işlem başlatarak Seçmenler Kurulu oylarını değiştirmesi ve seçimi Trump lehine çevirmesi yönünde yol gösterdiği ortaya çıktı.

1972 yılında Watergate Skandalı'nı ortaya çıkaran gazetecilerden olan eski The Washington Post genel yayın yönetmeni yardımcısı Bob Woodward ve WaPo muhabiri Paul Costa'nın yeni kitabı “Peril”de eski ABD Başkanı Trump’ın kaybettiği 2020 seçimi sonrası dönem ele alındı.

Kitaba göre, Trump’ın hukuk ekibinden avukat John Eastman, eski ABD Başkanı Yardımcısı Pence’e seçim sonuçlarını değiştirmesi için yönergeler içeren 2 sayfalık bir belge gönderdi.

Avukatın altı aşamalı planında, Pence’ten yedi eyalette ‘yarışan seçmenler kurulu üyeleri’ olduğu gerekçesiyle sonuçları iptal etmesi öneriliyordu. Pence, yedi eyaletin sonuçlarını iptal ettiğinde, Trump’ın Seçmenler Kurulu’nda 232’ye 222 daha fazla oyu olmasıyla ABD Başkanı olarak ilan edebilecekti. Demokratlar’dan seçim sonucunun değişmesine “tepkiler” geleceği belirtilen plana göre ise, Pence, hiçbir adayın Seçmenler Kurulu’nda 270’e ulaşmadığını belirtecekti. Bu durumda da seçim Temsilciler Meclisi’ne gidecek, her eyalet bir oy verecekti. 26 eyalet delegasyonunu Cumhuriyetçiler kontrol ettiği için, Trump seçimi kazanmış olacaktı.

Söz konusu planın Pence’e 4 Ocak’ta, Trump ve Eastman Oval Ofis’te beraberken sunulduğu belirtildi.

Trump’ın Oval Ofis’te Pence’e “John’u gerçekten dinlemelisin” dediği aktarıldı.

Pence’in avukatın önerisine uymayı reddettiği, Anayasa’nın kendisine Seçmenler Kurulu oylarını saymak dışında bir güç vermediğini belirttiği belirtildi. Kitaba göre Pence, 6 Ocak, Kongre’de oyların sayıldığı gün öncesi kendi başına çeşitli isimlere danıştı. Trump, seçime müdahale etmeyen Başkan Yardımcısı’na Twitter üzerinden tepki göstermişti.

Belgenin ortaya çıkması üzerine Washington Post’a konuşan avukat Eastman, söz konusu belgenin bir ön taslak olduğunu, daha sonra Pence’e 6 Ocak gününde yapabileceklerine dair 6 sayfalık bir belge sunduğunu söyledi.

Eastman, CNN’e yaptığı açıklamada ise, 4 Ocak’ta Oval Ofis’te bulundukları sırada Pence’e sadece yedi eyalette oyların onaylanmasını ertelemesini söylediğini seçimi Trump lehine değiştirmesini önermediğini belirtti.