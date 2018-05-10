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Dünya
Deutsche Welle

Trump ile Kim 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı "merakla beklenen" görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşeceğini açıkladı.

10 Mayıs 2018 21:55

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşeceğini söyledi.

Trump tweetinde, "Kim Jong Un ile şahsım arasındaki merakla beklenen görüşme 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek. İkimiz de bunun Dünya Barışı için çok önemli bir an olması için çalışacağız!" ifadelerini kullandı.

Görüşmede iki liderin Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme ve deneme programını masaya yatırmaları bekleniyor. Kuzey Kore, Nisan ayı sonuna doğru tüm nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump'ın açıklaması, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üç Amerikan vatandaşının serbest bırakılıp Washington yakınlarındaki askeri üsse ayak basmalarından saatler sonra geldi. Üç ABD'li, kısa süre önce göreve gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çarşamba günkü Pyongyang ziyaretinin ardından serbest bırakılmıştı.

Konuyla ilgili tweetinde Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun herkesin tanışmak için can attığı üç mükemmel beyefendi ile birlikte dönüş yolunda olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Sağlıkları iyi görünüyor" ifadesini kullanmıştı.

Nisan ayı sonunda da Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, iki ülke arasındaki sınırda bulunan Panmunjom köyünde bir araya gelmişlerdi. Tarihi buluşmadan günler sonra, Kuzey Kore'de saatler 30 dakika ileri alınarak Güney Kore ile aynı zaman dilimine geri dönülmüştü.

İki lider arasındaki tarihi buluşma, görevdeki bir ABD Başkanı ile bir Kuzey Kore lideri arasındaki ilk yüz yüze görüşme olacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,rtr/BÜ,ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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