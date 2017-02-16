Trump: İki devletli çözüm barış için tek yol değil

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu kabul etti. İki lider görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı’na Ortadoğu sorununa çözüm arayışlarında destek sözü verdi. ABD’nin İsrail ve Filistinliler arasındaki barış sürecine koşulsuz destek vereceğini kaydeden Trump "Tarafların kendileri bir anlaşmayı müzakere etmeli" diye konuştu. ABD Başkanı "Her iki taraf da taviz vermek zorunda kalacak" dedi.

Trump, iki devletli çözümün, İsrail ile Filistinliler arasında barışı sağlamanın tek yolu olmadığını kaydetti. İsrail ve Filistinlileri mutlu edecek çözüm ile kendisinin de mutlu olacağını belirten ABD Başkanı "Hem tek devletli hem de iki devletli çözümü" kabul edeceğini kaydetti.

Yerleşim birimleri inşası

Netanyahu’nun İsrail devletinin Filistinliler tarafından tanınması ve Batı Şeria’nın güvenliğinin İsrail tarafından sağlanması taleplerine destek veren Trump, diğer yandan Netanyahu’dan yerleşim birimleri inşasından uzak durmasını talep etti. ABD Başkanı "Yerleşim birimleri inşasından biraz geri durun" diye konuştu.

ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması

Trump, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs’e taşınması fikrini "çok yoğun ve büyük bir itina" ile değerlendireceğini söyledi. Trump, göreve gelmeden önce ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınacağını vaat etmişti. Ancak ABD Başkanı o günden bu yana bu fikre daha mesafeli yaklaşmayı tercih ediyor.

İsrail, Kudüs'ü daimi başkenti olarak görüyor. Ancak Filistinliler de gelecekte kurulacak devletlerinin başkentinin Doğu Kudüs olmasını istiyor.

BM, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor. Birçok ülkenin büyükelçiliği Tel Aviv kentinde bulunuyor. Kudüs'ün statüsü, Ortadoğu barış sürecinin en çetrefillli konuları arasında yer alıyor.

Bununla birikte ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 2016 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmaaya karşı olduklarını belirtti. Her iki lider de İran’ın nükleer silah üretmesinin mutlaka engellenmesi gerektiğini kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, BD/BÖ