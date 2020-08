Trump hükûmeti, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un kitabının yayımlanmasını önlemek için davacı oldu

"The Room Where It Happened" (Olayın Olduğu Oda) isimli kitabın normalde geçen aylarda raflardaki yerini alması gerekiyordu ancak Beyaz Saray'ın iddiaları yayım tarihinin değişmesine sebep oldu. Yayımevi Simon & Schuster, "Trump'ın okumanızı istemediği kitap 23 Haziran'da yayımlanacak" ifadeleriyle kitabın okuyucuyla buluşacağı yeni tarihi duyurdu.