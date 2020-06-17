Trump hükûmeti, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un kitabının yayımlanmasını önlemek için davacı oldu

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yazdığı kitabın basılmaması için davacı oldu.

Trump hükûmeti, Bolton'un yazdığı kitapta, "devlet sırları" bulunduğunu ve yayınlandığı takdirde "ulusal güvenliğe tehlike teşkil edeceğini" iddia etti.

Hükûmetin kamu davası açmasından bir gün önce Trump, Bolton'un kitabı yayımlaması durumunda yasaları ihlal edeceğini söylemişti.

Kitabın yayımcısı Simon & Schuster dava ile ilgili bir açıklamada bulunarak, "Bu hükûmetin başkanın hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü bir kitabın yayımlanmasını önlemek için attığı birçok adımın en yenisinden başka bir şey değil" dedi,

"The Room Where It Happened" (Olayın Olduğu Oda) isimli kitabın normalde geçen aylarda raflardaki yerini alması gerekiyordu ancak Beyaz Saray'ın iddiaları yayım tarihinin değişmesine sebep oldu. Yayımevi Simon & Schuster, "Trump'ın okumanızı istemediği kitap 23 Haziran'da yayımlanacak" ifadeleriyle kitabın okuyucuyla buluşacağı yeni tarihi duyurdu.