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Dünya

Trump: Hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız Demokratlara oy verin

ABD borsaları, son 3 haftadır süren satış dalgası nedeniyle yılbaşından beri tüm kazançlarını silmişti

31 Ekim 2018 03:45

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan borsalarındaki yükselişin ara seçimler nedeniyle durduğunu belirterek, "Eğer hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız Demokratlara oy vermenizi kuvvetle öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, Amerikan hisse  senetlerinde son dönemde yaşanan kayıplarla seçimleri ilişkilendirdi.

Ülkede 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden Demokratların galip  çıkmasının borsadaki düşüşün sürmesine neden olacağını ima eden Donald Trump,  paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hisse senedi piyasaları Başkanlık seçimlerinden bu yana büyük  kazançta ancak şimdi ufak bir ara verdi. İnsanlar ara seçimlerde ne olacağını  görmek istiyor. Eğer hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız  Demokratlara oy vermenizi kuvvetle öneriyorum. Onlar Venezuela'nın finansal  modelini beğeniyorlar, yani yüksek vergi oranlarını ve açık sınırları."

Trump'ın bu yorumları, ABD borsalarının son 3 haftadır süren satış  dalgası nedeniyle yılbaşından beri tüm kazançlarını silerek negatife geçmesinin  ardından geldi.

Analistler seçimin yaklaşmasıyla artan siyasi belirsizliğin, ticaret  savaşı endişeleri, yükselen faiz hadleri ve düşen şirket gelirleri nedeniyle  değer kaybeden borsaları olumsuz etkilediğine işaret ediyor.

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