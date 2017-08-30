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Dünya

Trump, Harvey kasırgasının vurduğu Teksas'ı ziyaret etti

Trump, Teksas'ta yaşanan yıkımla ilgili olarak "Eskisinden çok daha iyi bir hale getireceğiz" dedi.

30 Ağustos 2017 03:01

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Ağustos'tan bu yana Harvey kasırgasının etkilediği Teksas'ı ziyaret etti.

Kendisini dinlemeye gelen kalabalığa seslenen Trump, kasırgadan etkilenen bölgelerde yapılan kurtarma çalışmalarından övgüyle söz etti.

Çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Trump, "Eskisinden çok daha iyi bir hale getireceğiz" dedi.

Trump, “Bu kasırga destansı bir kasırgaydı. Teksas'da meydana geldi ve buranın insanı bunun üstesinden gelebilir." ifadesini kullandı.

ABD'de Harvey kasırgası sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu, 450 bin kişinin devlet yardımına ve 30 bin kişinin geçici barınmaya ihtiyaç duyabileceği uyarısı yaptı.

Öte yandan, Houston ve çevresine 25 Ağustos'tan bu yana 65 santimetre yağış düştü. Bu miktarın cuma gününe kadar 127 santimetreye ulaşması bekleniyor. Daha önceki en yüksek yağış, 1978'de Amelie fırtınasında 121 santimetre olarak kaydedilmişti.

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