"Trump, görev süresi dolmadan Afganistan, Irak ve Somali'den asker çekmeye hazırlanıyor"

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ABD Başkan Donald Trump'ın görev süresi dolmadan önce Afganistan, Irak ve Somali'den binlerce askeri geri çağırması bekleniyor.

New York Times'ın aktardığına göre Pentagon'daki bir taslak emirde Afganistan'daki asker sayısının yarıya indirilmesi öngörülüyordu. ABD'nin Afganistan'da mevcut olarak 4 bin 500 askeri bulunuyor.

Aynı emirde Pentagon'un Irak'taki askeri varlığını daha önce açıklanan 3 bin sayısının da altına indireceği belirtildi. ABD'nin Somali'de eğitim veren ve terörle mücadele görevleri yürüten yaklaşık 700 askerinin de tamamını geri çekeceği belirtildi.

Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasının en büyük vaatlerinden biri "sonsuz savaşlara son vermekti".

CNN'in aktardığına göre Pentagon, konuyla ilgili olarak komutanları bilgilendiren bir uyarı yayımladı.

Trump, 7 Ekim'de yaptığı bir Twitter paylaşımında, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıda CESUR erkek ve kadınlarımızı Noel'e kadar evlerine döndürmeliyiz" yazmıştı.