Trump, Genelkurmay Başkanı adayını açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki yıl ekim ayında görev süresi dolacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un yerine gelecek ismi açıklaması bekleniyor. Trump'ın Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i getireceği iddia ediliyor.

Associated Press (AP) haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın bu kararını yarın Kara Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri arasında Philedelphia'da oynanacak Amerikan Futbolu maçında duyuracağı ifade edildi.

Trump gün içinde maç sırasında Genelkurmay'da görev değişimine ilişkin bir duyuru yapacağını söylemişti.

Pentagon'a sürpriz olduğu iddiası

Genelkurmay Başkan adayının gelecek yılın ortalarına doğru açıklanması beklenirken, Trump'ın bunu hemen duyuracağına yönelik haberler ABD Savunma Bakanlığında sürprizle karşılandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David Goldfein'in de Genelkurmay Başkanlığı için güçlü bir aday olduğu belirtilirken Milley'in Trump'la iyi ilişkileri olduğuna dikkat çekiliyor. Milley, Amerikan ordusunda karizmatik kişiliği ve kadınların da çatışma bölgelerinde görev yapmasına verdiği destekle biliniyor.

Orgeneral Milley, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından yakalanan ve daha sonra ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest kalan Çavuş Bowe Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.

Genelkurmay Başkanı Dunford ise 2015 yılında eski Başkan Obama tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde iki yıl daha uzatılmıştı.

Milley'in Genelkurmay Başkanlığı görevine başlaması için ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.