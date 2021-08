"Trump, genelkurmay başkanına 'Hitler çok fazla iyi şey de yaptı' dedi"

T24 Dış Haberler

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın, 1. Dünya Savaşı'nın bitiminin 100. yıl dönümü için yaptıkları Avrupa ziyaretinde dönemin genel kurmay başkanı John Kelly'e Polonya'yı işgal emriyle 2. Dünya Savaşı'nı başlatan ve Holokost'un baş mimari olan faşist Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler için "çok fazla iyi şeyler de yaptı" dediği iddia edildi.

Wall Street Journal'dan Michael Bender'ın kitabına göre Trump'ın 2018 ziyaretinde kullandığı ifadeler, emekli bir özel kuvvetler generali olan Kelly'yi "şoke etti".

The Guardian, "Frankly, We Did Win This Election"(Açıkçası biz bu seçimi kazandık) isimli kitabın piyasaya sürülmeden bir kopyasına ulaştı. Bender'ın aktardığına göre Trump, Hitler ile ilgili sözlerini "Kelly, kendisine savaşta kimlerin hangi tarafta olduğunu ve Hitler'in yaptıkları ile iki dünya savaşı arasındaki bağlantıları anlattığı hızlı bir tarih dersi verirken" sarf etti.

Trump, Bender'a yaptığı açıklamalarda böyle bir ifade kullanmadığını söyledi. Bender'a konuşan kaynaklar ise Kelly'nin Trump'a yanıldığını söylediği, ancak eski başkanın "Hitler'in çok fazla iyi şey de yaptığı" fikrinden dönmediğini aktardı.

Kitaba göre Kelly daha sonra tekrar, "Alman halkı Nazi soykırımını yaşayacağına fakir kalsaydı onlar için daha iyi olurdu" dedi.

Kelly'nin daha sonra Trump'a, "1933 sonrası Nazi yönetimindeki Alman ekonomisi hakkında iddiaların doğru olsa bile asla Adolf Hitler'e destek veren bir şey söyleyemezsin" dediği iddia edildi.