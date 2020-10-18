Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u 'başbakan' yaptı

Sputnik'in haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenlediği seçim mitinginde Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron için yanlışlıkla 'başbakan' unvanını kullandı. Başkanlık seçimine 3 hafta kala anketlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde olan Trump, Michigan'daki mitinginde Macron'dan yanlışlıkla 'başbakan' olarak söz etti.

Trump, 'insanlık tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri' olarak nitelediği eski Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) bahsederken, "Başka neyi durdurdum biliyor musunuz?" diye sorarak konuyu Fransa'ya ve Paris İklim Anlaşması'na getirdi.küresel ısınmaya inanmadığını her fırsatta dile getiren Trump, 'ABD'lilerin işsiz kalmasına yol açtığı' gerekçesiyle Kasım 2019'da Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmek için resmi başvuru yapmıştı.

"Başbakan Macron'u çok severim. Bir keresinde 'Nasıl gidiyor? Anlaşma işe yarıyor mu?' diye sordum. Onlar için işler pek de iyi gitmiyor" diyen Trump, ardından kendini övmeye girişti: "Size trilyon dolarlar kazandırdım. Başka kimse bunu yapmazdı. O anlaşmanın bir felaket olduğunu söylemiştim. Paramızı elimizden almak istiyorlardı" ifadelerini kullandı.

ABD, 4 Kasım'da Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekilmiş olacak ve böylelikle 200 ülkenin imzaladığı anlaşmanın dışında kalan tek ülke olarak kayıtlara geçecek.