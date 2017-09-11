Trump, Florida'yı büyük afet bölgesi ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Irma kasırgasının can kaybı ve ağır hasara yol açtığı Florida eyaletini büyük afet bölgesi ilan etti ve eyalete federal yardım yapılmasını onayladı.

Bu durumda, bireyler ve iş yerleri geçici iskan ve konut onarımı için para yardımı talep edebilecekler. Sigortasız konutlarda meydana gelen zararlar için düşük faizli kredi imkânı sağlanacak.

Yerel yönetimler, tahliye ve barınak sağlama gibi acil koruma önlemlerine harcadıkları parayı federal hükümetten geri alabilecekler. Buna enkaz kaldırma giderleri de dahil olacak.

Çok büyük bir çapa sahip olan kasırganın Florida eyaletinde büyük tahribat yaratmasından endişe ediliyor. Florida'da yaşayan 5.6 milyon kişiye yaşadıkları bölgeyi acilen tahliye etmeleri talimatı verildi.

Bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kasırga nedeniyle Florida'da en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Eyaletteki 3,4 milyon eve elektrik verilemezken, Miami kentinin bir kısmı da sular altında kaldı.

Bazı kentlerde ise hırsızlığı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özellikle Karayipler'de büyük yıkıma neden olan kasırga nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetti.