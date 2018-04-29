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BBC Türkçe

Trump FBI'dan 'Flynn soruşturmasının kapatılmasını istedi' iddiası

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın, görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin ilgili yürütülen soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etti. Beyaz Saray

29 Nisan 2018 20:30

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin ilgili yürütülen soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etti.

James Comey, geçtiğimiz hafta Trump tarafından görevden alınmıştı.

Michael Flynn ise, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından gelen baskılar üzerine Şubat ayında istifa etmişti.

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Gazete, Trump'ın bu talebini, Şubat ayında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir toplantı ardından Flynn'e ilettiğini yazdı.

New York Times bu bilginin, Comey'nin toplantı ardından yazdığı tutanakta yer aldığını belirtti.

Tutanağa göre Comey bu talebe yanıt vermedi, sadece Trump'ın "Flynn iyi bir adam" sözüne cevaben, "Katılıyorum, iyi bir adam" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Trump'ın Comey'den veya başka birinden, General Flynn'le ilgili soruşturma da dahil olmak üzere herhangi bir soruşturmayı kapatmayı istemediği' belirtildi.

Comey'nin görevden alınması Washington'da büyük tartışma yaratmıştı.

Trump'ı eleştirenler, ABD Başkanı'nın bu hamleyle, FBI'ın, Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesi ve Trump ile Moskova arasındaki olası bağlantılarla ilgili yürüttüğü soruşturmaları kapatmaya çalışmakla suçluyor.

Trump ise Rusya ile bağlantı iddialarını reddediyor.

Emekli Korgeneral Flynn, "Fethullah Gülen'in iade edilmesi gerektiği" düşüncesini savunduğu makalesi ile Türkiye kamuoyunun gündemine gelmişti.

Flynn ve şirketi Flynn Intel Group Inc, geçmişte 'Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarına olabilecek lobi faaliyeti yürüttüklerini' kabul etmişti.

Söz konusu faaliyete yönelik sözleşmenin de Donald Trump'ın 8 Kasım'da ABD Başkanı seçilmesinin ardından feshedildiği belirtilmişti.

Ancak Flynn'in lobi faaliyetleri görevde olduğu sürede de Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam etmişti.

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