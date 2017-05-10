Trump, FBI Başkanı'nı kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz bir kararla, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'in görevine son verdi.

Trump'ın aldığı kararı duyuran Beyaz Saray, FBI Başkanı Comey'in, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ve yardımcısı Rod Rosenstein'dan gelen "açık tavsiyeler" üzerine görevden alındığını açıkladı.

Trump yönetimi, verilen karara gerekçe olarak, Comey'in, ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a yönelik e-posta soruşturmasını yönetirken yaptığı çeşitli hataları gösterdi. Trump, Comey'e gönderdiği mektupta, "Adalet Bakanlığı'nın, senin FBI'ı etkin şekilde yönetmeye ehil olmadığın yönündeki hükmüne katılıyorum" ifadesini kullandı.

Asıl hedef Rusya soruşturması mı?

Ancak FBI Başkanı Comey'in görevine son verildiği sırada, Trump'ın kampanya ekibiyle Rus yetkililer arasında Kasım 2016 seçimlerinden önce gerçekleşen gizli görüşmelere dair incelemenin de başında olması, alınan kararla bu soruşturmaya siyasi müdahalede bulunulduğu suçlamalarını beraberinde getirdi.

Üstelik eleştiriler hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanattan geldi. Senato İstihbarat Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı, Comey'nin görevden alınmasına ilişkin kararın "zamanlamasından ve gerekçesinden rahatsız olduğunu" açıkladı. Cumhuriyetçi senatör John McCain de Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların incelenmesi için acilen bir özel Kongre komitesi kurulması gerektiğini söyledi.

Karara Demokratların tepkisi de sert oldu. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, "Eğer yönetimin, Comey'in Clinton soruşturmasını ele alış şekline itirazı varsa; bu itiraz Trump başkan olduğu dakikada da vardı. Ama Comey'i o zaman kovmadılar" dedi. Schumer, Trump'ın kampanya ekibinin Rusya ile muhtemel ilişkilerine dair FBI incelemesini kastederek, "Yoksa bu incelemeler Başkan'ın hassas noktalarına mı dokunmaya başlamıştı?" diye ekledi.

"Kovulduğunu televizyondan öğrendi"

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın aldığı kararın, Comey için de büyük sürpriz olduğu belirtildi. LA Times'a göre, Comey görevden alındığını, Los Angeles'ta FBI ajanlarıyla konuşurken televizyonda izlediği haberden öğrendi.

56 yaşındaki Comey, Eylül 2013'te ABD Başkanı Trump'ın selefi Barack Obama tarafından atanmıştı.

Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerinde Trump'a yenilen Hillary Clinton, aldığı mağlubiyetin sorumlusu olarak dönemin FBI Başkanı Comey'i göstermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA/AP/CÖ,BK