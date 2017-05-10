Trump, FBI Başkanı'nı görevden aldı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'in görevine son verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 56 yaşındaki Comey'nin görevine son verilmesi tavsiyesinin Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'dan geldiği, Trump'ın da bu tavsiyeye uyduğu bildirildi.

Açıklamada FBI'ın, "ülkenin en el üstünde tutulan ve saygı duyulan kurumlarından biri olduğu" ve "bugünün FBI için yepyeni bir başlangıç anlamına geleceği" vurgulandı.

Ayrıca yeni FBI Direktörü için araştırmaların hemen başlayacağı aktarılan açıklamada, bu adımın nedenlerine ilişkin detaylara yer verilmedi.

FBI, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmayı yürütüyordu. Comey, geçen hafta ABD Senatosu'nda, senatörlerin soruşturmayla ilgili sorularını yanıtlamıştı.

ABD Başkanlığı seçimine Rusya müdahalesi

Comey en son olarak Rusya'nın ABD'de son başkanlık seçimine müdahale edip etmediğini araştırdıklarını söylemişti. Comey, "Halen devam eden ve gizli bir araştırma olduğu için ne yaptığımız ve kimleri incelediğimiz konusunda daha fazla açıklamada bulunamam" demişti.

Comey, eski başkan Barack Obama'nın Trump'ı dinlediğine dair iddiaların ise doğruyu yansıtmadığını ifade etmişti. FBI Başkanı, Trump'a atıfta bulunarak, "Başkan'ın tweetlerine duyduğum bütün saygımla dile getiriyorum ki önceki yönetimin dinleme yaptığına dair elimizde kesin bir kanıt yok" ifadelerini kullanmıştı..