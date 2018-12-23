Trump: Erdoğan ile uzun ve etkili bir görüşme gerçekleştirdim

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin uzun ve verimli geçtiğini söyledi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık"

Trump, açıklamasında, "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. IŞİD'i, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar." ifadelerini kullandı.

Ticaret konuları da ele alındı

Trump ayrıca, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, "Genişletilmiş ticaret konularını da konuştuk." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Birçok konuda eşgüdümümüzü artırma konusunda mutabık kaldık" dedi.