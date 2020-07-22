Trump, Epstein davasında yargılanan Maxwell'e 'iyi dileklerini' sundu

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ABD Başkanı Donald Trump, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle yargılanan Ghislaine Maxwell'e 'iyi dileklerini' sundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında son gelişmeleri aktardığı brifingde konuşan Trump'a bir muhabir eski arkadaşlıkları nedeniyle Maxwell'in tutukluluğunu sordu. Trump, "Bilmiyorum, çok takip etmedim. Sadece gerçekten onun iyiliğini isterim. Onunla yıllar içinde birkaç defa bir araya geldik. Özellikle ben de onlar da Palm Beach'de yaşadığımız için. Ama ona iyi dileklerimi sunuyorum, her ne olduysa" dedi.

Maxwell, geçen yıl hapishanede yaşamına son veren çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu milyarder Epstein'e yardım ve yataklık ettiği ve bazı durumlarda kendisinin de çocukları istismar ettiği gerekçesiyle yargılanıyor.

Maxwell ve Epstein'in geçmişte Donald Trump, Bill Clinton, Prens Andrew gibi isimlerle yakınlığı bilinirken Prens Andrew hakkında 17 yaşından küçük bir kızı cinsel ilişkiye zorlama suçlaması bulunuyor. Trump, Andrew'a yönelik suçlamalarla ilgili olarak da "Durumu cidden bilmiyorum, farkında değilim" dedi.