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BBC Türkçe

Trump duvarı ithalat vergisiyle finanse etmek istiyor

ABD ve Meksika arasındaki duvarın faturasını kimin ödemesi gerektiğine dair gerilim sürerken Meksika'nın para ödemeyeceğini açıklamasının ardından ithalat vergisi ile duvarı finanse etmeyi planlıyor

27 Ocak 2017 04:15

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'nun ABD'ye ziyaretini iptal etmesinin ardından konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın açıkladığı plana göre plan senatörler ve kongre üyeleriyle de paylaşıldı.

Meclis üyeleri, ülkedeki vergi yapısını yeniden düzenleyecek yasal paketin içinde geçirmeyi düşünüyor.

Duvarın maliyetini Meksika'nın karşılaması, Trump'ın seçim kampanyasındaki temel sözlerinden biriydi.ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 20 vergi getirerek bununla Meksika sınırına örmek istediği duvarı finanse etmeyi planlıyor.

Sözcü Spicer, getirilecek yeni ithalat vergisi ile yılda 10 milyar dolarlık vergi geliri yaratılmasının beklendiğini söyledi.

Cumhuriyetçi meclis üyeleri duvarın maliyetinin 12-15 milyar dolar arasında olmasını bekliyordu.

Eğer duvar hayata geçirilir ve maliyet beklenildiği boyutta olursa, bu vergiyle yaratılacak gelir, duvarın maliyetinin iki yıldan kısa bir sürede hükümetin kasasına geri girmesini sağlayacak. Duvarın maliyeti karşılandıktan sonra ise ithalat vergisi yüzde 5'e indirilecek.

Spicer, konuyla ilgili çalışmaların henüz taşlak aşamasında olduğunu söylerken verginin yüzde 5 seviyesinde de olabileceğini belirtti: "Şu anda ülkemiz ithalatı vergilendirmeyen fakat ihracatı vergilendiren saçma bir sistemle yönetiliyor".

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