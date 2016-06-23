Trump düşüşte, parası da bitiyor



ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel başkan adayı Donald Trump anketlerde puan kaybediyor, partisi kendi adayına direniyor ve seçim kampanyasını yürüten menajerlerini kovuyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi milyarder işadamı Trump şimdi de para sıkıntısı çekmeye başladı. Şimdiye kadar hiçbir başkan adayı seçimden önce mali bakımdan bu kadar kötü duruma düşmemişti.

Kasım ayındaki seçime 20 hafta kala Trump'un seçim bütçesi eriyerek 1,3 milyon dolara indi. Bağış toplamakta usta olan Demokrat aday Hillary Clinton ise propaganda çalışmalarına 42,5 milyon dolarlık kaynakla giriyor. Donald Trump seçim kampanyasına para harcamaya ihtiyacı olmadığını ve zaten medyanın onu bire bir takip ettiğini düşünüyor, mesajlarını Twitter kanalıyla seçmene iletiyordu.

Kaynak bulmadan başkan olunamıyor

Donald Trump parasız kaldığı haberlerine aldırmayıp, gerekirse cebinden milyarlar harcayabileceğini söylüyor. Şimdiye kadar az para harcamış olmalarının propaganda kampanyasının tutumlu ve etkili olduğunu gösterdiğini ve temmuzdan itibaren muazzam mali destek alacağını iddia ediyor.

ABD'deki başkanlık seçim kampanyalarında harcanan para milyarlarla ifade ediliyor. 2016 yılında ise desteğin harcanan para miktarına endeksli olmadığı ve paranın kampanyadaki rolünün değiştiği görülüyor. Hanedanın adayı Jeff Bush propaganda kampanyasında 130 milyon dolar batırdıktan sonra yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Trump iletişim gücüne ve karizmasına güveniyor. Seçmen istatistikleri ve parti hiyerarşisi onu ilgilendirmiyor. Kampanyasını organize eden ekipte 70 kişi çalışıyor. En az 700 kişilik ekiple kampanyasını sürdüren Hillary Clinton bütün gücünü kararsız eyaletlerdeki seçmen üzerinde yoğunlaştırıyor. Ohio, Pennsylvania ve Florida seçim sonucunu belirleyecek eyaletler sayılıyor. Bu eyaletlerdeki kampanya çok para gerektiriyor. Trump'tan ise söz konusu eyaletlerde adeta eser yok. Klasik propaganda araçlarına para yatırmamasının başkanlık seçimini nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor.

Tump zor durumda

Amerikan medyası Trump'un başkan seçilmek değil, ilgi odağı olmak istediği, tamamen boş ve işe yaramaz biri olduğu, Cumhuriyetçi Parti'nin de bu yüzden paniğe kapıldığı şeklindeki yorumlarla dolu. Trump'un mayıs ayında harcadığı 6 milyon doların bir milyon dolarının dönüp dolaşıp kendisinin ve ailesinin cebine girmiş olması da Amerikan medyasının ilgisini çekti. Washington Post gazetesinin bir yorumunda Trump'un her şirket iflasından kârla çıktığını hatırlatırken New York Times, Trump'un başarısız girişimlerinden nasıl kazançlı çıktığına dair belgeler yayınladı. Milyarder işadamının seçim kampanyasının gidişatı ile Trump'un atlattığı şirket iflasları arasında benzerlik görenler de var.

Seçime daha çok var. İbre herhangi bir adayı şanslı göstermiyor. Bir gecede her şey değişebilir ve Trump yeni bir sürpriz yapabilir. FBI'nin elektronik posta skandalı yüzünden Hillary Clinton hakkında suç duyurusunda bulunması Trump'a yarar mı? Kesin olan, Trump'un dibe vurduğu. Durumunu düzelteceği de şüphe götürür.