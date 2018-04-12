Trump: Dünyanın bizi böyle bir duruma sokması çok kötü

Suriye konusunda bugün çok sayıda toplantı gerçekleştireceğini ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, “Neler olacağını göreceğiz” dedi. Durumu yakından takip ettiklerini kaydeden Trump, “Duruma çok ciddi ve yakından bakacağız. Neler olacağını göreceğiz arkadaşlar. Dünyanın bizi böyle bir duruma sokması çok kötü” ifadelerini kullandı.

Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarının ardından, üç gün önce Suriye konusundaki kararını "24 ila 48 saat içinde" vereceğini duyuran ABD Başkanı Trump, bugün Washington saatiyle saatiyle 03.00 sıralarında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ""Suriye’ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini hiçbir zaman söylemedim. Çok yakında olabilir ama hiç yakın da olmayabilir. Her halükarda, benim yönetimim altında ABD, bölgede IŞİD’den kurtulmak konusunda çok iyi bir iş yaptı. ‘Teşekkürler Amerika’mız nerede?" demişti.