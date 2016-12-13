Trump dışişleri bakanını buldu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump petrolcülük şirketi ExxonMobil'in yönetim kurulu başkanı Rex Tillerson'un dışişleri bakanlığına atayacağını duyurdu. Müstakbel başkan Tillerson'un dünyanın en başarılı işadamlarından biri olduğunu söyledi. Tillerson 10 yıldır, yıllık cirosu 300 milyar doları bulan ExxonMobil şirketinin yönetim kurulunda görev yapıyor. Austin'deki Texas Üniversitesi'nde imalat mühendisliği diploması aldıktan sonra 1975 yılında şirkete giren Tillerson Kongre tarafından onaylandığı takdirde 41 yıllık kariyerini Exxon Mobil'in yönetim kurulu başkanı olarak noktalayacak. Trump gibi dışişleri bakanlığına seçtiği Tillerson'un da siyasi tecrübesi bulunmuyor.

Putin'in yakın dostu

Rex Tillerson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkilerinden dolayı Kongre tarafından onaylanmasının kolay olmayacağı belirtiliyor. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri Tillerson'un Rusya ile olan ticari bağlantıları ve Rusya'nın Trump lehine ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle endişelerini dile getirdiler.

Tillerson 2013 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yabancılara verilen dostluk madalyasıyla ödüllendirilmişti. Tillerson Rus pazarına girebilmek için bir kamu kuruluşu olan Rus Rosneft şirketiyle ortaklık kurulmasını sağlamış ve ‘Rosneft'in altın yumurtlayan tavuk olmamasına rağmen, Rus şirketiyle masanın aynı tarafında oturmanın önemli olduğunu' söylemişti.

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DW, ap/AG, BS