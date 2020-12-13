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Dünya

Trump destekçilerinin protestosunda çatışma çıktı: Proud Boys ve Antifa grupları karşı karşıya geldi

13 Aralık 2020 09:39

ABD'nin Washington kentinde Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesini protesto eden gruplar sokağa çıktı. Düzenlenen protesto sırasında Donald Trump destekçisi olarak bilinen aşırı sağcı Proud Boys grubu ile aşırı solcu Antifa arasında çatışma çıktı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Washington'da Biden'ın başkanlık zaferine tepki olarak başlayan protestolar çatışmalı geçti. Biden'a tepki olarak sokağa çıkanların arasında beyaz üstünlüğünü savunan aşırı sağcı grup Proud Boys da yer aldı. Proud Boys'un karşısına aşırı solcu grup Antifa çıktı.

Trump destekçilerinin sakin geçen protestosu iki grubun karşı karşıya geçmesinin ardından gerilime dönüştü. Polis, Proud Boys ve Antifa gruplarına biber gazı müdahale etmeye çalıştı. 

23 kişinin gözaltına alındığı olaylarda dört kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

 

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