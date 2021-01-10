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Dünya

Trump destekçilerinin alternatif sosyal medya platformu "Parler", Apple, Google Play ve Amazon tarafından kaldırıldı

10 Ocak 2021 13:29

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak kapatılmasının ardından ABD'deki muhafazakârların, aşırı sağcıların ve Cumhuriyetçi Partililerin daha sık kullandığı Parler isimli sosyal medya platformu da şirketler tarafından kaldırılmaya başladı. 

Spuntik'te yer alan habere göre, Trump'ın "tekrar tekrar kuralları ihlal ettiği" ve "şiddet eylemlerine neden olabilecek açıklamalar yaptığı" gerekçesiyle kalıcı olarak Twitter hesabının kapatılmasının ardından Cumhuriyetçi Partililer ve ABD'deki sağcılar arasında, sosyal medya devleri tarafından "susturuldukları" iddiası güç kazandı. Alternatif olarak kullanılan Parler isimli platforma yönelim arttı.

Öte yandan Parler, Apple ve Google'un uygulama mağazalarında 'şiddet dolu içerik' gerekçesiyle askıya alındı. Bir gün sonra ise Amazon'un ağ barındırma hizmeti AWS'de de benzer bir adım atıldı. Amazon, Parler içeriklerinin kamu güvenliğine çok gerçek tehlike oluşturmasına rağmen platformun içeriği ılımlı hale getirme adımı atmaması nedeniyle bu kararı aldığını duyurdu.

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