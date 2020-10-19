Trump destekçilerini böyle 'uyardı': Biden seçilirse bilim insanlarını dinleyecek

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ABD Başkanı Donald Trump, dün Nevada'da gerçekleştirdiği mitingde rakibi Joe Biden'ın seçilmesi durumunda Koronavirüs'le mücadele için karantina kısıtlamalarına başvuracağını söyledi. Trump, destekçilerine "Biden seçilirse bilim insanlarını dinleyecek" dedi.

ABD Başkanı Trump, Nevada'da dün gerçekleştirdiği mitingde destekçilerine Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın seçilmesi durumunda Koronavirüs önlemler çerçevesinde uygulanan karantina kısıtlamalarına başvuracağını söyledi.

Trump, "O bilim insanlarını dinleyecek. Eğer tamamen bilim insanları dinlenseydi, ülkemiz şu anda dev bir depresyonun içinde olurdu. Oysa şimdi biz roket gibiyiz, şu sayılara bakın" dedi.