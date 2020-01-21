Trump'dan çevre aktivistlerine: Felaket telalları

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nun ilk günü kapsamında yapacağı konuşmadan önce gazetecilerle konuştu. Daha önce iklim krizini reddettiği için eleştirilen Trump, bu yılki zirvenin ana gündemlerinden biri olan iklime ilişkin bir soruya "Büyük bir çevre destekçisiyim" yanıtını verse de panelde konuşma yaptığı sırada çevre aktivistlerini hedef alarak "Felaket tellallarını ve onların kıyamet tahminlerini reddetmeliyiz" dedi.

Trump, konuşmaya çıkmadan önce gazetecilerin Davos'taki zirvenin gündemlerinden biri olan iklime ilişkin sorusuna yanıt olarak "Büyük bir çevre destekçisiyim" dedi.

Trump, bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nda genç iklim aktivistlerinin ardından bir oturumda konuşuyor. Açıklamalardan öne çıkan cümleler şöyle:

"ABD, dünya ekonomisinde toparlanmaya öncülük ediyor. Seçildiğim günden bu yana ABD 7 milyonun üzerinde istihdam artışı sağladı. Bugüne kadarki en kapsayıcı ekonomiyi oluşturuyoruz. İşsizlik 50 yılın en düşük seviyesinde"

"Bu bir mavi yakalı ekonomik patlaması. Amerikan rüyası geri döndü - Fed faizleri çok hızlı artırdı, çok yavaş düşürüyor"

"Çin ile ilişkiler hiçbir zaman bundan daha iyi olmamıştı. Tarifeler ticaret anlaşmalarını mümkün hale getirdi. Çin ile faz 2 müzakereleri sırasında tarifelerin çoğu yürürlükte kalacaklar"

"Britanya ile yeni ticaret anlaşması müzakere etmeyi bekliyoruz."

"İçinde bulunduğumuz dönem bir karamsarlık değil, bir iyimserlik zamanı"

"Sürekli felaket tellallarını ve onların kıyamet tahminlerini reddetmeliyiz"