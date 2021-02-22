Trump davayı kaybetti: Vergi beyannamelerini savcılığa vermek zorunda

Ekim ayından bu yana önünde bulunan dosya ile ilgili kararını bugün açıklayan Yüksek Mahkeme, New York Federal Bölge Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Trump'ın geçmişe dönük vergi kayıtlarına erişilebileceğine hükmetti. Mahkemenin karara ilişkin herhangi bir yorum ya da şerh düşmediği bildirildi.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkeme'nin bu kararının, New York'taki davaya bakan büyük jürinin başındaki isim olan Bölge Eyalet Savcısı Demokrat Cyrus Vance için bir 'zafer' olduğunu bildirdi.

Trump, ekim ayında, vergi kayıtlarının savcılığa teslim edilmesi yönünde karar alan New York'taki Temyiz Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Mahkeme ise yeni Yüksek Mahkeme yargıcının göreve başlamasını bekleyerek kararını bir süre ertelemişti.

2011 yılından bu yana kişisel ve ticari belgeler de dahil olmak üzere, Trump'ın mali kayıtları üzerindeki yasal mücadele devam ediyordu. Seçim kampanyası sırasında yapılan bazı harcamalar ve iki hayat kadınına ödenen sus payı paraların seçmen bağışlarından yapılmış olduğu iddiaları da ayrıca incelenecek. Trump ise bu iddiaları reddetmeye devam ediyor.

Trump'ın eski kişisel avukatı Michael Cohen da 2019'da Kongre'deki sorgusunda Trump'ın emlak varlıklarının değerini vergi ve sigorta amacıyla uygunsuz bir şekilde işine geldiği gibi yüksek ve düşük gösterdiğini söylemişti.

Ortaya çıkan bilgiler ışığında Trump hakkındaki yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı dosyaları 1990'lı yıllara kadar uzanabilir.

Şimdi savcılık sözcüleri Trump'ın mal varlığının incelemeye alınacağını belirtiyor.