Trump: Çok yalnızım, zavallı ben

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına yapılacak duvara bütçe sağlanmasını kabul etmeyen demokratlara sitem ettiği paylaşımlarına devam etti. Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hükümet kapalı olduğu için Beyaz Saray'da yapayalnız olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Trump'ın hükümet kapandığı için Florida tatilini iptal ettiğini ve Noel tatilini başkentte geçireceğini belirtmişti.

Trump yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beyaz Saray'da yapayalnız (zavallı ben) Demokratların geri gelip çok ihtiyacımız olan sınır duvarı için bir anlaşma yapmasını bekliyorum. Bir noktada Demokratların anlaşma yapmak istememesi ülkemize sınır duvarından daha pahalıya mâl olacak. Delice!"