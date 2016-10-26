ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokrat aday Hillary Clinton'ın Suriye ile ilgili dış politika planlarının Üçüncü Dünya Savaşı çıkartacağını söyledi.

Florida eyaletinin Miami kentinde Reuters haber ajansına konuşan Trump, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Başar Esad'ı görevden ayrılmaya ikna etmek yerine, Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) yenmeye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Clinton'ın uçuşa yasak bölge ilan edilmesine sıcak bakmasını eleştiren Trump, "Hillary Clinton'ı dinlersek, kendimizi Üçüncü Dünya Savaşı'nın içinde buluruz... Artık savaşımız sadece Suriye ile değil; hem Suriye hem Rusya hem de İran'la savaşıyoruz, tamam mı?" diye konuştu.

Clinton, 20 Ekim'de adayların Nevada'da yaptığı son tartışmada, uçuşa yasak bölge önerisine destek çıkmış ve bu uygulamanın can kayıplarının önlenmesine yardımcı olacağını söylemişti.

Ancak, Clinton 2013 yılında Goldman Sachs'ta yaptığı ve daha sonra metni Wikileaks tarafından yayımlanan konuşmada, uçuşa yasak bölgenin "çok sayıda Suriyelinin ölmesine" neden olacağını savunmuştu. Trump: Clinton'ın dış politikası dünya savaşı çıkartır