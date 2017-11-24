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Yaşam

Trump-Clinton çekişmesi ABD’deki aile sofralarının da tadını kaçırdı

ABD’liler, geçen yılki seçimler sonrasında Şükran Günü yemeğinde karşıt görüşlü aile bireyleriyle daha az vakit geçirdi

24 Kasım 2017 01:03

Çeviri: Gonca Tokyol

ABD’de yapılan bir çalışma, geçen yıl başkanlık için mücadele eden Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Hillary Clinton arasındaki gerilimin aile yemeklerindeki huzuru da etkilediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, farklı başkanlık adaylarını destekleyen ABD’li aileler geçen yıl Şükran Günü’nde yemek masasında ortalama 2 saat daha az vakit geçirdi. 

California Üniversitesi’nden (UCLA) Keith Chen ve Washington Devlet Üniversitesi’nden Ryne Rohla, son iki Şükran Günü’nde 10 milyondan fazla ABD’linin hareketlerini değerlendirdi. SafeGraph isimli veri takip programının sağladığı bilgilerden yararlanılan araştırmada, kullanıcıların Şükran Günü’nde evlerinde ne kadar vakit geçirdiği takip edildi. 2016 başkanlık seçimleri sonrasında ABD’deki siyasi gerilimin aile yemeklerine etkisini araştırmak isteyen Chen ve Rohla, çalışmalarını muhalif siyasi görüşe sahip bölgelere seyahat eden kişilerle sınırlandırdı. 

Özellikle Cumhuriyetçilerin ağırlıklı olduğu bölgelerden Demokratların güçlü olduğu kentlere ya da tam tersi istikamette hareket eden ABD’lilere odaklanan profesörler, farklı politik görüşlere sahip üyeler bayındıran ailelerin 2016 yılında Şükran Günü masasında 2015’tekine göre 20 ile 30 dakika daha az kaldığı sonucuna ulaştı. Araştırmacılar, siyasetin böldüğü ABD’li ailelerin toplamda 27 milyon saat daha az birlikte vakit geçirdiği tahmininde bulundu. 

Geçen yıl 8 Kasım’da gerçekleşen ABD başkanlık seçimleri oldukça çekişmeli geçmişti. Demokratların adayı ve eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın eşi, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton birçok kişi tarafından favori gösterilirken, Cumhuriyetçilerin adayı emlak milyarderi Donald Trump rakibinden 200 bin civarında az oy almasına rağmen seçici kurul sistemindeki başarısı sayesinde ABD’nin 45. Başkanı olmuştu.

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