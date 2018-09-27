Trump, cinsel saldırı ile suçlanan yüksek mahkeme adayı Kavanaugh için Demokratları suçladı: Sonucu ara seçimde görecekler

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Brett Kavanaugh hakkında üçüncü bir kadın daha cinsel saldırı iddiasında bulundu. Kavanaugh hakkındaki iddialar konusunda "Bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum, böyle bir şey yaşanmadı" dedi, iddiaları "Alacakaranlık Kuşağı" olarak niteledi. ABD Başkanı Donald Trump ise, Kavanaugh konusunda Demokrat Partililer'i suçladı, “Onun ve ailesinin itibarını sarstılar. Sonucu ara seçimde görecekler” diye konuştu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Kavanaugh hakkında son iddiayı dile getiren kişi Julie Swetnick adlı bir kadın. Swetnick’in avukatı Michael Avenatti Twitter’dan yaptığı açıklamada müvekkilinin kimliğini duyurdu.

Julie Swetnick, 1980’lerde Kavanaugh’nun kadınlara cinsel saldırı için, katıldığı partilerde içeceklere alkol ve ilaç koyduğunu iddia etti. Julie Swetnick, 1982 yılında böyle bir cinsel saldırı mağduru olduğunu savundu. Julie Swetnick, Kavanaugh’nun bu toplu cinsel saldırıya katıldığı iddiasında bulunmadı ancak Kavanaugh’nun arkadaşı Mark Judge’ın olay sırasında orada bulunduğunu, rızası olmadan içeceğine ilaç konulduğunu ve bu sebeple cinsel saldırıda bulunanlara karşı kendisini savunamadığını söyledi. Kavanaugh’nun arkadaşı Mark Judge’ın avukatı ise iddiaları yalanladı.

Amerika Başkanı Trump tepkisini Twitter’dan gösterdi. “Avenatti bana ya da yargıç Kavanaugh’ya yaptığı gibi yalan yanlış suçlamalarda bulunmakta başarılı üçüncü sınıf bir avukat. Dikkat çekmeye çalışıyor, insanların onun geçmiş siciline ve ilişkilerine bakmasını istemiyor. Beş para etmez biri” diye sert çıktı.

Julie Swetnick Kavanaugh ile ilgili cinsel taciz iddialarını gündeme getiren üçüncü kadın. California’da öğretim görevlisi olan Christine Ford bundan 36 yıl önce Brett Kavanaugh’nun okul partisinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Kavanaugh’nun Yale Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı Deborah Ramirez de 1984 yılında yine bir okul partisinde Kavanaugh’nun cinsel organını gösterdiği iddiasını ortaya atmıştı.

“Bu bir karalama kampanyası”

Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Brett Kavanaugh Perşeme günü Senato Adalet Komisyonu’nda ifade verecek. Kavanaugh ile ilgili cinsel saldırı iddiasını ilk ortaya atan Christine Ford da Kavanaugh’dan komisyonda ifade verecek senatörler ve cinsel saldırıları soruşturan bir kadın savcının sorularını yanıtlayacak.

Büyük yüzleşme öncesinde Kavanaugh’nun oturumda yapacağı konuşmanın içeriğinden bazı ayrıntılar basına yansıdı. Adalet Komisyonu tarafından yayımlanan konuşma metnine göre, Kavanaugh hakkındaki iddiaları son dakikada başlatılan bir karalama kampanyası olarak niteleyecek. Kavanaugh’nun “Ne lisede ne de üniversitede kimseye cinsel saldırıda bulunmadım” sözleriyle hakkındaki iddiaları yalanlaması bekleniyor. Konuşma metnine göre Kavanaugh “Lisede kusursuz değildim. Arkadaşlarla bira içerdim ama kimseye cinsel saldırıda bulunmadım” sözleriyle kendini savunacak.

Trump: Kavanaugh bir cevher

Başkan Trump ise bugüne kadar yaptığı açıklamalarda Kavanaugh’nun arkasında durmuştu. Son olarak BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak için gittiği New York’ta gazetecilere konuştu. Trump, Kavanaugh için “Cevher” ifadesini kullandı. İddiaların gündeme getirilmesi sonrası Kavanaugh ve ailesinin yıkıldığını, ailenin bunları hak etmediğini savundu.

Brett Kavanaugh’nun onay sürecinin iki hafta önce tamamlanması gerektiğini savunan Trump Demokratların Kavanaugh’ya adil davranmadığını iddia etti.

Kavanaugh için Senato Adalet Komisyonu’nda onay oturumunun Cuma günü sabah 09.30’da yapılması planlanıyor. Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi yargıçlığı görevinin resmiyet kazanması için Senato’nun da onayını alması gerekiyor.