Trump: Çin'e 267 milyar dolarlık ek gümrük vergisi hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 267 milyar dolarlık ek gümrük vergisi için hazır olduklarını söyledi.

Geçen hafta ABD'nin Çin'den alınan 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı belirtilmişti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşları sürerken Trump Çarşamba günkü açıklamasında Çin'in istediği türde bir anlaşmaya hazır olmadıklarını, ancak iki ülke arasında müzakerelerin devam edeceğini ifade etmişti.

Trump'ın bugünkü açıklaması sonrası ABD'de Dow Jones Endeksi 140 puan düştü.