Trump cephesine kötü sürpriz: Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Senato'ya ifade verebileceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump tarafından istifaya zorlanan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump'a açılan azil soruşturmasının Senato ayağındaki duruşmalarda ifade verebileceğini ifade etti.

Trump'a azil soruşturması açılmasına sebep olan olaylarda Oval Ofis'te aktif görev alan danışmanlardan olan Bolton'ın ifadesi, ABD Başkanı'nın Ukrayna'ya siyasi rakiplerini soruşturması için yaptığı baskı hakkında yeni kanıtlar ortaya çıkarabilir.

Kişisel internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulunan Bolton, "Eğer Senato'dan celp gelirse ifade vermeye hazırım" ifadelerini kullandı. Trump'ın eski danışmanı konu ile ilgili başka yorumda bulunmadı.

Bolton'un avukatı 2019'un Kasım ayında müvekkilinin vereceği ifadenin azil soruşturmasına ışık tutabileceğini söylemişti ancak eski danışman o günlerde Temsilciler Meclisi'ndeki oturumlara gitmeyi kabul etmedi.

New York Times, Bolton'un ifade vermesinin Cumhuriyetçileri "büyük baskı altına alabileceği" değerlendirmesinde bulundu.