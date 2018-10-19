Trump: Cemal Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında, "Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor, bunun sonuçları ağır olacak" dedi.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yaşananlar hakkında hiçbir bilgileri olmadığını umduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı ayrıca Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinden sonra yaşananlara dair ses veya görüntü kaydı varsa, bunu Türkiye'den talep ettiklerini de açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın akıbetini ortaya çıkarmak istediğini söyleyen Trump, ancak silah satışı sayesinde elde edilen gelirden ve yaratılan iş sahasından vazgeçemeyeceklerini söylemişti.

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Bu kabul edilemez" diyen Trump, "Askeri teçhizata ve diğer şeylere 110 milyar dolar harcıyorlar ki bu da iş sahası yaratıyor" demişti.