Trump: Britanya Başbakanı Johnson ile telefonda görüştüm, sesi iyi geliyordu

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ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce yoğun bakımdan çıkan Britanya Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve sesinin "çok iyi" geldiğini söyledi.

Johnson, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmış ve kendini evinde izole etmişti. Ancak Johnson semptomlarının kötüleşmesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Britanya lideri, tedavisi tamamlandıktan sonra 9 Nisan'da taburcu edilmişti.

Trump, dün düzenlediği bir basın toplantısında Britanya lideri ile yaptığı telefon görüşmesinde Johnson'ın iş başı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Trump, "Göreve dönmeye hazırdı. Bunu söylediğime çok şaşırıyorum ama tıpkı eski Boris gibiydi. İnanılmaz enerji, inanılmaz istek. Hastaneden çıkmasından çok kısa süre sonra konuştuk. Bence durum iyi" dedi.

ABD lideri, Johnson'ın kendisinin ve ülkesinin dostu olduğunu ifade etti.

Johnson, hastaneden taburcu edildikten sonra bir başbakanlık konutunda istirahat etmeye başlamıştı. The Daily Telegraph'ın haberine göre Johnson'ın pazartesi günü iş başı yapması gündemde.