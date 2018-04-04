Trump bir kez daha yineledi: Suriye'den çıkmak istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi yönündeki görüşünü tekrarladı. "Suriye'den çıkmak istiyorum" ifadelerini kullanan Trump'ın Suudi Arabistan’a da, “Eğer kalmamızı istiyorsanız belki de ödeme yapmalısınız. Bu, bize yardımcı olduğundan çok daha fazla diğer ülkelere yardımcı olur. Ben çıkmak istiyorum. Askerlerimizi eve getirmek istiyorum" dediği kaydedildi.

Beyaz Saray'da Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ve Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile düzenlediği ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, bir gazetecinin "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasını hatırlatması üzerine şöyle konuştu:

"(Suriye'den) Çıkmak istiyorum. Askerlerimi eve getirmek istiyorum. Ülkemizi inşa etmede görev almalarını istiyorum. Son 17 yılda Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık, karşılığında hiçbir şey elde edemedik. Yıkım ve ölümden başka hiçbir şey olmadı. Korkunç bir şey bu.

"Öncelikli görevimiz IŞİD'den kurtulmak, bu görevi neredeyse tamamladık"

‘Sivillerle birlikte petrol sahalarını koruyun' dedim, ama petrol sahalarını koruyamadık, kimin eline geçti? Büyük kısmı IŞİD'in eline geçti ve IŞİD bunu kampanyalarını finanse etmede kullandı. Petrol sahalarını kaptırmamalıydık. IŞİD'e karşı hiç kimsenin sağlayamadığı düzeyde bir askeri başarı sağladık ama şimdi artık eve dönmenin zamanı geldi. Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Öncelikli görevimiz IŞİD'den kurtulmak. Bu görevi neredeyse tamamladık. Yakında bir karar verilecek."

Suudi Arabistan'a: Kalmamızı istiyorsanız belki de ödeme yapmalısınız

ABD’nin Suriye’de bulunmasının maliyetine de dikkat çeken Trump, "Suudi Arabistan kararımızla yakından ilgileniyor. Suriye'de kalmamızı istiyorsanız, belki de faturasını siz ödemelisiniz” diye konuştu.