Trump, bir kez daha bilimsel dayanağı olmadan Koronavirüs'e karşı sıtma ilacı önerdi, sonra; "Ama ben doktor değilim" dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha bilimsel dayanağı olmadan Koronavirüs tedavisi için sıtma ilacı önerdi.

Yanında Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nden iki uzmanla sahneye çıkan ABD lideri, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, hidroksiklorokin kullanımını övdü.

Trump ilacın Koronavirüs'le mücadeledeki etkisinin şu anda test edildiğini ifade ederek, "bu yönde çok güçlü işaretler var" dedi ve ardından, "Ama ben ne bilirim ki? Doktor değilim" dedi.

Trump konuşmasının devamında, "Eğer işe yarıyorsa daha önce yapmamamız çok üzücü olacak" dedi ve bir kez daha hükûmetin 29 milyon adet bu haplardan aldığını vurguladı. Trump, hapların çeşitli laboratuvarlara, hastanelere ve orduya gönderildiğini ifade etti.

ABD lideri, hastalığı ağır şekilde geçirenlerin ilacı denemesi gerektiğini ima ederek, "Kaybedecek neyiniz var ki?" diye sordu.

Aynı basın toplantısında bir gazeteci Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nden Dr. Anthony Fauci'ye fikrini sorunca, Trump araya girdi ve "Bu soruyu kaç kez cevapladı biliyor musun? Belki 15 kez cevaplamıştır" dedi.

Trump, cumartesi akşamı yaptığı açıklamalarda da ilacın kullanılması yönünde tavsiyelerde bulunmuştu.

New York Times'ın aktardığına göre hidroksiklorokinin Koronavirüs'le mücadeledeki gücü hakkındaki veriler çok sınırlı.

ABD'de şu ana kadar 336 bin 830 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve yaklaşık 7 bin kişi hayatını kaybetti.