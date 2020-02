Trump: Beyaz Saray'ı terk etme sırası Melania' da mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un ünlü basın kulübü Gridiron'da 133.'sü düzenlenen geleneksel akşam yemeğine katıldı. "Gecenizi mahvetmekten büyük bir heyecan duydum" diyen Trump, ''Beyaz Saray'dan ayrılan ayrılana. İnsanı diri tutuyor, ne de olsa kim devridaim istemez. Ben kaosu seviyorum. Gerçekten iyi geliyor. Bakalım Beyaz Saray'ı bu kez kim terk edecek? Steve Miller mı yoksa Melania mı?'' ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göreAna akım medyayla tutuştuğu savaşla özdeşleşen ve 'yalan haber' suçlamasında bulunmadan gün geçirmeyen Trump, ABD başkanlarının geleneksel olarak katıldığı Gridiron yemeğini geçen yıl esgeçmişti. Bu yılsa gazeteciler, medya yöneticileri, Kongre üyeleri, yönetim yetkilileri ve askeri yetkililerden oluşan 660 kişilik davetli topluluğu, Trump'ın içinde bulunduğu kaotik durumla dalga geçmesinin keyfini çıkardı.

Trump, evliliklerinin ilk döneminde porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkiye girdiği iddiaları yüzünden arasının bozulduğu iddia edilen eşi Melania'dan güvenlik soruşturmasından geçemeyip çok gizli belgelere ulaşma yetkisi elinden alınan damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'e, Rusya soruşturması yüzünden bozuştuğu Adalet Bakanı Jeff Sesssions'dan kendisinin azledilmesi halinde yerine gelecek Başkan Yardımcısı Mike Pence'e dek herkesi iğneledi.

"Gecenizi mahvetmeye geldim"

Davete icap etmesini ''Gecenizi bizzat mahvetmekten büyük heyecan duydum, onun için kabul ettim'' diye açıklayan Trump, ''Başlamadan önce biraz geç kaldığımız için özür dilemek istiyorum. Geç kaldık çünkü Jared güvenlikten geçemedi'' dedi.

Yönetimindeki bitmek bilmeyen yaprak dökümü ve kaos görüntüsüyle dalga geçmeye ''Beyaz Saray'da gerçekten sakin bir hafta geçirdik'' sözüyle başlayan Trump şöyle devam etti:

''Beyaz Saray'dan ayrılan ayrılana. İnsanı diri tutuyor, ne de olsa kim devridaim istemez. Ben kaosu seviyorum. Gerçekten iyi geliyor. Bakalım Beyaz Saray'ı bu kez kim terk edecek? (Siyasi başdanışman) Steve Miller mı yoksa Melania mı?''

"Ortada suç yoksa azledilemezsin"

14 sezon boyunca yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Apprentice (Çırak) programına da atıf yapan Trump, Pence için şunları söyledi: ''Ona çırak demekten gerçekten gurur duyuyorum. Bugünlerde haberlere yoğun ilgi gösteriyor. Güne önüne gelene 'Daha hala azledilmedi mi' diye sorarak başlıyor. Mike, ortada suç yoksa azledilemezsin, lütfen bunu unutma.''

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları vesilesiyle Güney Kore liderliği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD ile doğrudan görüşmeler istediğini duyurmuştu. Dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirecek şekilde atıştığı Kim'le 'doğrudan görüşmeleri dışlamadığını' söyleyen Trump, ''Bir zırdeliyle muhatap olma riski sözkonusuysa bu onun sorunu, benim değil'' dedi.

Trump, 'yalan haberle' suçladığı medya organlarının başında gelen New York Times gazetesine ''Ben bir New York ikonuyum. Sen bir New York ikonusun. Aramızdaki tek fark, ben hala kendi binalarımın sahibiyim'' diye laf attı. New York Times, kendi adıyla anılan gökdelende bazı katları kiraya veremek zorunda kalmıştı.

"Hükümetin dördüncü kuvveti: Fox News"

Her gün saatlerce izlediği Fox News kanalını ise 'hükümetin dördüncü kuvveti' diye taltif eden Trump, sözlerini şöyle bağladı:

''Bunun medyayla birlikte en iyi vakit geçirdiğim zamanlardan biri olduğunu söylemek isterim, tabii seçim gecesi hariç, sizin yüzlerinizi izleyerek en çok eğlendiğim vakitti.''

Geceye gitmesinden saatler önce ise ABD Başkanı yine Twitter'dan medyaya serbest atış halindeydi:

''ABD'deki ana akım medya bütün dünyada alay konusu. Tümüyle ÇILDIRDILAR!''