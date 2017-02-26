T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılmayacak

Beyaz Saray'ın bir basın brifingine ülkenin önde gelen medya kuruluşlarını almaması sonrası medya ile ilişkiler daha da gerilirken, ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki geleneksel basın yemeğine katılmayacağını açıkladı.

26 Şubat 2017 15:51

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel yemeğine katılmayacağını açıkladı.

Trump'ın açıklaması, Beyaz Saray'ın bir basın brifingine ülkenin önde gelen medya kuruluşlarını almaması sonrası gerilimin tırmandığı günlerde geldi.

Trump, Twitter hesabından "Bu yıl Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine katılmayacağım. Lütfen oradaki herkese iyi dileklerimi iletin ve harika bir akşam geçirin" açıklamasını paylaştı.

Trump seçim kampanyasından bu yana sık sık medyayı "yalan haber" yapmakla suçluyor.

Donald Trump, son olarak bir tweet'le isim vererek, engellenen medya kuruluşlarını hedef almış, "SAHTE HABER medyası, bilerek doğruları söylemiyor. Ülkemize yönelik büyük bir tehlike" ifadesini kullanmıştı.

Gazeteciler, ünlüler ve politikacıları biraraya getiren görkemli basın etkinliğine, 1924'ten bu yana göreve gelen her ABD başkanının en az bir defa katıldığı biliniyor.

Başkanlar yemek davetinde basın temsilcileri için neşeli bir konuşma yaparak geleneği sürdürüyor.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, 8 kez geleneksel yemekte boy gösterdi.

1921'de ilki yapıldı. Eski Başkan Calvin Coolidge, 1924'te yemeğe katıldı.

Eski ABD Başkanı William Taft'ın ölümünün ardından 1930'da, ABD'nin Ikinci Dünya Savaşı'na girmesi sonrası 1951'de ve birkaç kez daha davet iptal edildi.

Başkanların bu yemeğe katılmadığı örnekler az. Richard Nixon, 1972'de daveti görmezden geldi. 1978'de Jimmy Carter, bitkin olduğunu söyleyerek katılmadı. Ronald Reagon'ın 1981'deki davete gitmemesinin nedeni, vurulmasının ardından tedavi görüyor olmasıydı.

John F Kennedy, kadın gazeteciler yemeğe davet edilmezse gitmeyeceğini söyledi. Böylece kadınlar da yemeğe katıldı.

1983'teki davette, 'başkana fırça atma' geleneği başlatıldı.

Bazı davetler başkanlar için oldukça zorlu geçti.

Trump'ın yemeğe katılmayacağı yönündeki açıklamaya, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yanıtı gecikmedi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, basın yemeğinin "Birinci anayasa değişikliğinin ve sağlıklı bir cumhuriyetteki bağımsız haber medyasının oynadığı önemli rolün bir kutlaması" olmaya devam edeceğini açıkladı.

Bloomberg News ve the New Yorker gibi bazı medya kuruluşları, yıllık yemek davetinin ardından yaptıkları partileri bu yıl düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Öte yandan, gazetecilere daveti boykot etmeleri çağrısı yapılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Beyaz SarayABD Başkanı Donald TrumpBaşkanı Donald Trump Beyaz Saray Muhabirleri DerneğiTwitterBeyaz Saray Muhabirleri DerneğiLütfenTrumpHABERABDBarack ObamaEski Başkan Calvin CoolidgeABD Başkanı William TaftABD Ikinci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24