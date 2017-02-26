Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel yemeğine katılmayacağını açıkladı.

Trump'ın açıklaması, Beyaz Saray'ın bir basın brifingine ülkenin önde gelen medya kuruluşlarını almaması sonrası gerilimin tırmandığı günlerde geldi.

Trump, Twitter hesabından "Bu yıl Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine katılmayacağım. Lütfen oradaki herkese iyi dileklerimi iletin ve harika bir akşam geçirin" açıklamasını paylaştı.

Trump seçim kampanyasından bu yana sık sık medyayı "yalan haber" yapmakla suçluyor.

Donald Trump, son olarak bir tweet'le isim vererek, engellenen medya kuruluşlarını hedef almış, "SAHTE HABER medyası, bilerek doğruları söylemiyor. Ülkemize yönelik büyük bir tehlike" ifadesini kullanmıştı.

Gazeteciler, ünlüler ve politikacıları biraraya getiren görkemli basın etkinliğine, 1924'ten bu yana göreve gelen her ABD başkanının en az bir defa katıldığı biliniyor.

Başkanlar yemek davetinde basın temsilcileri için neşeli bir konuşma yaparak geleneği sürdürüyor.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, 8 kez geleneksel yemekte boy gösterdi.

1921'de ilki yapıldı. Eski Başkan Calvin Coolidge, 1924'te yemeğe katıldı.

Eski ABD Başkanı William Taft'ın ölümünün ardından 1930'da, ABD'nin Ikinci Dünya Savaşı'na girmesi sonrası 1951'de ve birkaç kez daha davet iptal edildi.

Başkanların bu yemeğe katılmadığı örnekler az. Richard Nixon, 1972'de daveti görmezden geldi. 1978'de Jimmy Carter, bitkin olduğunu söyleyerek katılmadı. Ronald Reagon'ın 1981'deki davete gitmemesinin nedeni, vurulmasının ardından tedavi görüyor olmasıydı.

John F Kennedy, kadın gazeteciler yemeğe davet edilmezse gitmeyeceğini söyledi. Böylece kadınlar da yemeğe katıldı.

1983'teki davette, 'başkana fırça atma' geleneği başlatıldı.

Bazı davetler başkanlar için oldukça zorlu geçti.

Trump'ın yemeğe katılmayacağı yönündeki açıklamaya, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yanıtı gecikmedi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, basın yemeğinin "Birinci anayasa değişikliğinin ve sağlıklı bir cumhuriyetteki bağımsız haber medyasının oynadığı önemli rolün bir kutlaması" olmaya devam edeceğini açıkladı.

Bloomberg News ve the New Yorker gibi bazı medya kuruluşları, yıllık yemek davetinin ardından yaptıkları partileri bu yıl düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Öte yandan, gazetecilere daveti boykot etmeleri çağrısı yapılıyor.