20 Ocak'ta göreve protestolar eşliğinde gelen ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump Başkanlık Günü'nde de protesto edildi. Sadece New York'ta on bine yakın kişinin gösterilere katıldığı bildirildi. Aralarında Atlanta, Chicago ve Washington'ın bulunduğu başka kentlerde de protesto gösterileri düzenlendi.

Pazartesi günü resmi tatil olan Başkanlık Günü'nde protestocular daha önce de kullandıkları "Benim Başkanım Değil” sloganını uyarlayarak "Benim Başkanlık Günüm Değil” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, "Trump ruh hastası” ve "Direniş” yazılı pankartlarla da Trump'ı protesto etti.

İngiltere'de Trump ziyaretine karşı protesto

İngiltere de Trump karşıtı gösterilere sahne oluyor. Londra'da Trump'ın İngiltere ziyaretinin engellenmesini talep eden göstericiler parlamento binası önünde toplandı. Göstericiler Trump'ın göçmen politikasını protesto etti.

İngiltere'de Ocak ayı sonundan bu yana Trump'ın olası ziyareti üçüncü kez protesto ediliyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, Washington ziyareti sırasında Trump'ı Kraliçe Elizabeth adına İngiltere'ye davet etmişti.

"En sevilmeyen ABD Başkanı”

ABD Başkanı Donald Trump ise Başkanlık Günü'nü Twitter üzerinden yazdığı bir mesajla kutlayarak büyük harflerle "Mutlu Başkanlık Günü, ABD'yi yeniden büyük yapalım” ifadelerini kullandı.

Yapılan kamuoyu anketine göre, Trump göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana son on yılın en sevilmeyen ABD Başkanı oldu. Kamuoyu araştırma şirketi Gallup'ın geçen hafta sonuçlarını açıkladığı göre, ankete katılanların yüzde 40'ı Trump'ın icraatlarından memnun olduklarını belirtti.

ABD'de Başkanlık Günü her yıl Şubat ayının üçüncü pazartesi günü ABD'nin ilk başkanı George Washington'ın doğum günü olarak kutlanıyordu. 1970'li yıllarda itibaren tüm ABD başkanlarının günü olarak kutlanmaya başladı.

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AFP/GA/HS