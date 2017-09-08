ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye karşı askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söyledi.

Son yıllardaki diplomatik çabaların sonuç vermediğini söyleyen Trump, askeri harekatın ilk sırada olmasa da seçenekler arasında olduğunu bir kez daha ifade etti.

Trump, "Askeri müdahale yolunu tercih etmiyorum ama bu bir çözüm olabilir. Kuzey Kore’ye böyle bir müdahalede bulunmak zorunda kalmayacağımızı umut ediyoruz. Eğer müdahalede bulunursak bu Kuzey Kore için çok üzücü bir gün olur” şeklinde konuştu.