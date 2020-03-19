Trump, acil yardım paketini imzaladı; Koronavirüs testi ücretsiz olacak

ABD Başkanı Donald Trump, dün yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin vatandaşlara ücretsiz yapılmasını sağlayacak acil yardım paketini imzaladı.

Trump'ın imzaladığı milyar dolarlık acil yardım paketi, ücretsiz Koronavirüs testinin yanı sıra karantinadaki, Kovid-19 pozitif çıkan yakını olan ya da okulu kapalı çocuğu olan ABD vatandaşlarına ücretli hastalık izni sağlıyor.

Trump'ın imzaladığı yasa tasarısında aynı zamanda işsizlik sigortasının arttırılması ve sınırlı gelire sahip vatandaşlar için tıbbi maliyetlere yardım eden Medicaid programına para yardımı ve yemek yardımı yer alıyor.

ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümler 155 oldu; vaka sayısı ise 10 bine yaklaştı.

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