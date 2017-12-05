Trump, ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma niyetiyle ilgili Filistin Yönetimi Başkanı'ı Abbas'ı bilgilendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması niyetiyle ilgili Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah'ı telefonla arayarak bu kararla ilgili bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Sayın Trump, Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir" ifadelerini kullanarak, "Sayın Trump, Kudüs Müslümanların kırmızı çizgidir. Bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir. Amerika'yı buradan bir kez daha ikaz ediyoruz. Böyle bir adım atamazsınız. Böyle bir adım atılırsa İslam İşbirliği Zirvesi'ni İstanbul'da toplarız" demişti.

Irak: Kabul etmiyoruz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını kabul etmediklerini belirtti.

İbadi, başkent Bağdat'taki haftalık basın toplantısında, ABD'nin Büyülelçiliğini Kudüs'e taşıması halinde bunun kötü sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Başbakan İbadi, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını kabul etmiyoruz. Bunun olumsuz yansımaları konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.